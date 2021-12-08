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Российские Су-27 сопроводили два французских истребителя над Черным морем

Ведомости

Российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем два французских истребителя и самолет-заправщик, которые следовали в направлении государственной границы РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточнили в центре, над нейтральными водами Черного моря были обнаружены два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции. Чтобы опознать самолеты и не допустить нарушения госграницы, Минобороны подняло в воздух дежурные истребители сил по противовоздушной обороне Южного военного округа.

В итоге иностранные военные самолеты развернулись в обратном направлении от российской границы, после чего СУ-27 вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы не произошло.

Это не первый случай в этом году, когда российские самолеты сопровождали воздушные суда ВКС Франции. 17 февраля подобный инцидент произошел над Черным морем с двумя истребителями «Мираж-2000» и самолетом-заправщиком КС-13, 14 мая в этом же районе Су-27 сопроводил аналогичную группу из двух истребителей и одного заправщика, а 8 июля над Балтийским морем был сопровожден французский самолет-разведчик Atlantique.

Последний инцидент произошел на фоне очередного обострения отношений между Россией и НАТО после заявлений ряда западных политиков и сообщений в СМИ о вторжении на Украину, которое якобы планирует Россия.

Тему передвижений российских войск у границы с Украиной поднимал президент США Джо Байден во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник. Он заявил, что действия российской армии носят «угрожающий» характер. Путин в ответ обвинил западные страны в «перекладывании ответственности» — по его словам, именно НАТО наращивает военный потенциал у рубежей страны.

Ранее по теме: Украина стала одной из главных тем виртуального саммита Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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