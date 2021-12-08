Российские Су-27 сопроводили два французских истребителя над Черным морем

Это не первый случай в этом году, когда российские самолеты сопровождали воздушные суда ВКС Франции. 17 февраля подобный инцидент произошел над Черным морем с двумя истребителями «Мираж-2000» и самолетом-заправщиком КС-13, 14 мая в этом же районе Су-27 сопроводил аналогичную группу из двух истребителей и одного заправщика, а 8 июля над Балтийским морем был сопровожден французский самолет-разведчик Atlantique.