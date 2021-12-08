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Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и предметными

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся 7 декабря переговоры с президентом США Джо Байденом открытыми и предметными. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

«Беседа была очень открытой, предметной, и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае я надеюсь, что так оценивает результат нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное», — сказал Путин.

В частности, по словам главы государства, в ходе переговоров с Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток в том числе за счет Украины. В контексте последней темы Владимир Путин заметил, что каждая страна вправе сама выбирать приемлемый способ обеспечения безопасности, но при этом не должны нарушаться интересы других стран.

«Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Поэтому это тема отдельного разговора, но мы договорились, что продолжим дискуссию и сделаем это предметно», — отметил глава государства, добавив, что российская сторона представит свои соображения по этой теме в течение недели.

«Договорились о том, что будет создана соответствующая структура, которая сможет таким профессионально заниматься», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, по словам российского лидера, в ходе переговоров с президентом США было констатировано, что после встречи в июне этого года в Женеве странам удалось продвинуться в сфере кибербезопасности: стороны наладили конструктивный диалог и обмен информации, создали необходимые структуры.

Переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря по видеосвязи. Общение длилось дольше двух часов. 16 июня этого года главы государств встретились лично в Женеве в рамках российско-американского саммита.

Ранее по теме: Песков заявил об удовлетворенности Путина форматом встречи с Байденом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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