Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и предметными

«Беседа была очень открытой, предметной, и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае я надеюсь, что так оценивает результат нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное», — сказал Путин.