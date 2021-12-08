Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и предметными
Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся 7 декабря переговоры с президентом США Джо Байденом открытыми и предметными. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи, кадры которой показал телеканал «Россия 24».
«Беседа была очень открытой, предметной, и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае я надеюсь, что так оценивает результат нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное», — сказал Путин.
В частности, по словам главы государства, в ходе переговоров с Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток в том числе за счет Украины. В контексте последней темы Владимир Путин заметил, что каждая страна вправе сама выбирать приемлемый способ обеспечения безопасности, но при этом не должны нарушаться интересы других стран.
«Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Поэтому это тема отдельного разговора, но мы договорились, что продолжим дискуссию и сделаем это предметно», — отметил глава государства, добавив, что российская сторона представит свои соображения по этой теме в течение недели.
«Договорились о том, что будет создана соответствующая структура, которая сможет таким профессионально заниматься», — подчеркнул Путин.
Помимо этого, по словам российского лидера, в ходе переговоров с президентом США было констатировано, что после встречи в июне этого года в Женеве странам удалось продвинуться в сфере кибербезопасности: стороны наладили конструктивный диалог и обмен информации, создали необходимые структуры.
Переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря по видеосвязи. Общение длилось дольше двух часов. 16 июня этого года главы государств встретились лично в Женеве в рамках российско-американского саммита.