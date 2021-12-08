Газета
Политика

Путин назвал провокационным вопрос журналиста о нападении на Украину

Ведомости

Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о возможности нападения на Украину.

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, Москву не может не беспокоить перспектива возможного вступления Украины в НАТО, так как за этим последует размещение на территории этой страны военных контингентов, военных баз и вооружения.

«Как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны, безвольно наблюдать за тем, что там происходит», — подчеркнул президент России.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена обсуждает введение новых санкций в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято, пишет издание. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN.

В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ.

Ранее по теме: Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных