Путин назвал провокационным вопрос журналиста о нападении на Украину
Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о возможности нападения на Украину.
«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи, кадры которой показал телеканал «Россия 24».
По словам российского лидера, Москву не может не беспокоить перспектива возможного вступления Украины в НАТО, так как за этим последует размещение на территории этой страны военных контингентов, военных баз и вооружения.
«Как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны, безвольно наблюдать за тем, что там происходит», — подчеркнул президент России.
Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена обсуждает введение новых санкций в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято, пишет издание. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN.
В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ.