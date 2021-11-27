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Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе

Ведомости

Информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину — «злонамеренная пропагандистская акция» Госдепартамента США, заявил в субботу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Никакого вторжения не будет, сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1».

«Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», — добавил Нарышкин.

По его словам, России следует сохранять выдержку и укреплять обороноспособность страны, так как Вашингтон преследует цель подтолкнуть Киев «с новой силой разжечь конфликт» на востоке Украины, цитирует главу СВР ТАСС. На вопрос о том, означает распространение слухов о вторжении то, что США толкает Киев к нападению на Донбасс, Нарышкин ответил: «Очевидно, так».

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Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. В Кремле эти сведения опровергли, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Сам президент Владимир Путин назвал подобные статьи «алармистскими». Позже The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники заявила, что США не удалось убедить европейский партнеров в том, что Россия хочет вторгнуться на Украину.

В конце ноября президент Украина Владимир Зеленский заявил о вероятности войны между Украиной и Россией. «Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с некоторых площадок СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — заявил глава государства. 

Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, заявления об обратном совершенно неправильны, говорил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отправка на Украину военных советников и систем вооружений из США и других стран НАТО, по словам Пескова, ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных