Великобритания переместит военную технику в Германию из-за России и Украины

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. В Кремле эти сведения опровергли, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Сам президент Владимир Путин назвал подобные статьи «алармистскими». Позже The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники заявила, что США не удалось убедить европейский партнеров в том, что Россия хочет вторгнуться на Украину.