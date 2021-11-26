Великобритания переместит военную технику в Германию из-за России и Украины
Британская армия планирует разместить свою бронетехнику в Германии, чтобы укрепить НАТО на фоне напряженности между Россией и Украиной, сообщает Financial Times (FT).
«Мы выдвигаем значительное количество наших бронированных машин вперед, чтобы иметь возможность двигаться быстрее, если они потребуются в любом месте континентальной [европейской] суши», — приводит издание заявление генерал-лейтенанта, командующего полевой армией Ральфа Вуддисса.
Ранее британская армия постоянно присутствовала в Германии с конца Второй мировой войны, однако в феврале 2020 г. она закрыла свой последний военный штаб в Билефельде. Вчера же правительство Великобритании объявило, что база НАТО в деревне Сеннелагер в Германии станет одним из трех новых «региональных сухопутных узлов» для британской армии — наряду с Оманом и Кенией.
Один из собеседников FT в правительстве не стал называть точных цифр, но отметил, что речь идет о базировании «сотен» танков и бронетехники в Сеннелагере. Это решение обусловлено обеспокоенностью союзников Великобритании по НАТО якобы имеющимися у Москвы планами по вторжению на Украину, отмечает издание. Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса сейчас сосредоточены около 114 000 военнослужащих.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. В Кремле эти сведения опровергли, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Сам президент Владимир Путин назвал подобные статьи «алармистскими». Позже The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники заявила, что США не удалось убедить европейский партнеров в том, что Россия хочет вторгнуться на Украину.