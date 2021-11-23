WSJ: США не убедили Европу в возможности нападения России на Украину
Западная разведка до сих пор не уверена в истинных намерениях Кремля относительно Украины, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. США на прошлой неделе представили европейским партнерам информацию о том, что Россия якобы наращивает военные мощности на границе с республикой, которые впоследствии могут быть использованы для вторжения.
Эти сведения усилили понимание европейскими столицами серьезности приписываемых России действий, рассказали собеседники издания. Тем не менее в некоторых государствах по-прежнему не считают, что Москва планирует напасть на Украину.
По мнению некоторых европейских дипломатов, новые данные США были призваны повысить обеспокоенность других стран. В самом Киеве заявили, что намерения президента России Владимира Путина на данный момент не ясны.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. В Кремле эти сведения опровергли, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами.
До этого подобную статью опубликовало издание The New York Times. По его данным, американская разведка предупредила партнеров о небольшом количестве времени, чтобы помешать России «вторгнуться» на Украину. Сам Путин 13 ноября назвал такие материалы алармистскими.