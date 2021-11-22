Bloomberg описал сценарий «вторжения» России на Украину
США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что в республику могут вторгнуться около 100 тактических групп со 100 000 солдат, которые начнут длительную оккупацию.
Любое вторжение будет сопровождаться поддержкой с воздуха, заявили два собеседника агентства. По их данным, Москва также призвала десятки тысяч резервистов «в масштабах, беспрецедентных в постсоветское время». Эти военные нужны для обеспечения безопасности на территории в более долгосрочной перспективе.
Предыдущие укрепление российских войск на границе с Украиной, которое, как утверждает Bloomberg, происходило весной, сошло на нет. Однако официальные лица сказали, что, уходя, военные оставили оборудование на местах, тем самым облегчив себе возможность наращивания сил в дальнейшем.
Bloomberg пишет, что Украина для президента России Владимира Путина якобы является «незаконченным делом» после присоединения Крыма в 2014 г. «Он рассматривает Украину как часть России и возмущается ее связями с Западом, особенно ее зарождающимся военным взаимодействием с НАТО», — утверждает агентство.
В то же время Москва понимает, что любая попытка оккупировать Украину столкнется с широким порицанием и приведет к масштабным санкциям, которые могут навредить экономике России. Сейчас на Западе считают, что Кремль может обдумать вторжение на Украину в начале следующего года, когда российские войска снова соберутся у границы республики, утверждает издание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью Bloomberg и ей подобные вбросами. По его словам, власти Украины сами наращивают военные силы, в чем им помогают на Западе, поставляя значительное количество вооружения, в том числе высокотехнологичного.