Bloomberg описал сценарий «вторжения» России на Украину

США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что в республику могут вторгнуться около 100 тактических групп со 100 000 солдат, которые начнут длительную оккупацию.