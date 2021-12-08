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Байден исключил использование вооруженных сил США из-за ситуации вокруг Украины

Ведомости

США не рассматривают возможность использования вооруженных сил из-за разногласий России и Украины, сообщил американский президент Джо Байден, слова которого передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у Байдена, не рассматривает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины на фоне ситуации на границе страны с Россией. «Это не рассматривается», — сказал президент.

При этом глава Белого дома отметил, что в ходе вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о готовности Вашингтона ввести серьезные экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину.

«Я был весьма прямолинеен... Он (Путин. — Ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было», — сказал Байден.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена обсуждает введение новых санкций в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN.

В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ.

Ранее по теме: Путин назвал провокационным вопрос журналиста о нападении на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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