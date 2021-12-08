Байден исключил использование вооруженных сил США из-за ситуации вокруг Украины
США не рассматривают возможность использования вооруженных сил из-за разногласий России и Украины, сообщил американский президент Джо Байден, слова которого передает ТАСС.
Журналисты поинтересовались у Байдена, не рассматривает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины на фоне ситуации на границе страны с Россией. «Это не рассматривается», — сказал президент.
При этом глава Белого дома отметил, что в ходе вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о готовности Вашингтона ввести серьезные экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину.
«Я был весьма прямолинеен... Он (Путин. — Ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было», — сказал Байден.
Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена обсуждает введение новых санкций в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN.
В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ.