Байден исключил использование вооруженных сил США из-за ситуации вокруг Украины

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена обсуждает введение новых санкций в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN.