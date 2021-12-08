Путин назвал предлог США для введения санкций против РФ полной чушью

24 ноября Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции для конечных пользователей (MEU), тем самым наложив на него санкции. На тот момент в этот список уже входили 45 российских компаний и ведомств, в том числе Минобороны, Служба внешней разведки, «Ростех» и авиастроительная корпорация «МиГ». Затем список расширяли. Попадание в него предполагает фактический запрет на получение технологий США из-за сотрудничества с вооруженными силами своих стран. США также вводили и неоднократно расширяли персональные и секторальные антироссийские санкции.