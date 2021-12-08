Путин назвал предлог США для введения санкций против РФ полной чушью
Предлог для введения американских санкций против России в виде необходимости обеспечения безопасности США является полной чушью, единственное объяснение таким действиям — попытка сдерживания развития страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.
«Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных штатов... Это полная чушь, объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос сотрудника «Сколтеха».
По словам президента, как только Россия начала выбираться из трудностей и начала развиваться, ее начали воспринимать как конкурента в различных сферах.
«А это уже не нравится. Поэтому начали наши партнеры так называемые проводить политику сдерживания. Собственно говоря, политику сдерживания в отношении России проводили веками, ничего нового здесь нет», — добавил глава государства.
24 ноября Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции для конечных пользователей (MEU), тем самым наложив на него санкции. На тот момент в этот список уже входили 45 российских компаний и ведомств, в том числе Минобороны, Служба внешней разведки, «Ростех» и авиастроительная корпорация «МиГ». Затем список расширяли. Попадание в него предполагает фактический запрет на получение технологий США из-за сотрудничества с вооруженными силами своих стран. США также вводили и неоднократно расширяли персональные и секторальные антироссийские санкции.