Палата представителей США одобрила оборонный бюджет без санкций против России

25 ноября издание Foreign Policy сообщило, что администрация президента США Джо Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые были прописаны в предыдущем законопроекте об оборонном бюджете страны. Группа сенаторов от республиканской и демократической партий требовали, чтобы данные поправки были внесены в законопроект об оборонном бюджете США. На фоне этого принятие предыдущего законопроекта было временно заблокировано в сенате.