Палата представителей США одобрила оборонный бюджет без санкций против России
Палата представителей США 7 декабря одобрила оборонный бюджет страны на 2022 г., сообщил New York Times. В финальную версию документа, в частности, не вошли санкции против газопровода «Северный поток – 2».
За финальную версию бюджета проголосовали 363 конгрессмена, против — 70. Теперь документ пойдет на утверждение сенату, он может рассмотреть документ уже на этой неделе, отметило издание. Общий объем оборонного бюджета, указанный в документе, составил $770 млрд.
25 ноября издание Foreign Policy сообщило, что администрация президента США Джо Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые были прописаны в предыдущем законопроекте об оборонном бюджете страны. Группа сенаторов от республиканской и демократической партий требовали, чтобы данные поправки были внесены в законопроект об оборонном бюджете США. На фоне этого принятие предыдущего законопроекта было временно заблокировано в сенате.
В проект бюджета помимо санкций против «Северного потока – 2» не вошло и положение о запрете для граждан США на сделки, связанные с суверенным долгом России, а также санкциях против 35 россиян, якобы подозреваемых в нарушении прав человека.
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию. Ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. Байден заявил, что передвижения российских войск у украинских границ носят «угрожающий» характер. Американский президент предупредил о санкциях, если дело дойдет до вооруженного конфликта.
Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».