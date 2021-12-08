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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет без санкций против России

Ведомости

Палата представителей США 7 декабря одобрила оборонный бюджет страны на 2022 г., сообщил New York Times. В финальную версию документа, в частности, не вошли санкции против газопровода «Северный поток – 2».

За финальную версию бюджета проголосовали 363 конгрессмена, против — 70. Теперь документ пойдет на утверждение сенату, он может рассмотреть документ уже на этой неделе, отметило издание. Общий объем оборонного бюджета, указанный в документе, составил $770 млрд.

25 ноября издание Foreign Policy сообщило, что администрация президента США Джо Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые были прописаны в предыдущем законопроекте об оборонном бюджете страны. Группа сенаторов от республиканской и демократической партий требовали, чтобы данные поправки были внесены в законопроект об оборонном бюджете США. На фоне этого принятие предыдущего законопроекта было временно заблокировано в сенате. 

В проект бюджета помимо санкций против «Северного потока – 2» не вошло и положение о запрете для граждан США на сделки, связанные с суверенным долгом России, а также санкциях против 35 россиян, якобы подозреваемых в нарушении прав человека.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию. Ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. Байден заявил, что передвижения российских войск у украинских границ носят «угрожающий» характер. Американский президент предупредил о санкциях, если дело дойдет до вооруженного конфликта.

Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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