Польша призвала ЕК начать антимонопольную проверку «Газпрома»
Еврокомиссия должна незамедлительно начать проверку «Газпрома» на предмет нарушений антимонопольного законодательства, заявила в среду министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", — сказала чиновница в интервью Польскому радио.
Она добавила, что обсудит этот вопрос на предстоящей встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. «На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство», — отметила Москва, добавив, что речь идет о чрезмерном использовании «Газпромом» положения крупнейшего экспортера газа на рынок Европы.
«Это может быть связано с наказаниями, может быть связано с требованием проверки имеющегося соглашения между "Газпромом" и европейскими странами», — добавила она.
Польский министр на прошлой неделе обвинила Россию в манипуляции на рынке газа, которые способствуют искусственному росту цен на сырье. Она назвала эффективным методом «борьбы» с компанией увеличение количества альтернативных поставщиков энергоносителей.
Цены на газ в Европе в текущем году достигли исторических рекордов на фоне растущего спроса на электроэнергию, дефицита запасов топлива в европейских хранилищах и недостаточной выработки ветряных электростанций, что привело к серьезному удорожанию электроэнергии для потребителей.
В сентябре группа депутатов Европарламента обратилась в Еврокомиссию с просьбой расследовать «возможное манипулирование рынком» со стороны «Газпрома» из-за роста цен. Европейский регулятор объяснил ценовое ралли результатом объективных факторов. Позднее было принято решение, что ЕК проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Замглавы ЕК Франс Тиммерманс в октябре подтвердил, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз, и у Брюсселя нет причины считать, что российская компания оказывает давление на газовый рынок и манипулирует им.
Накануне глава польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский призвал «Газпром» нарастить поставки газа, поскольку заполняемость хранилищ Западной Европы находится «на рекордно низком уровне». Он добавил, что зима может оказаться очень тяжелой из-за сохраняющихся высоких цен на газ. В среду, 8 декабря, цена тысячи кубометров газа в Европе впервые с октября преодолела отметку в $1200. По прогнозам Варшавы, крайне высокая стоимость газа сохранится до начала весны 2022-го.