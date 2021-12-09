Польша призвала ЕК начать антимонопольную проверку «Газпрома»

Она добавила, что обсудит этот вопрос на предстоящей встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. «На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство», — отметила Москва, добавив, что речь идет о чрезмерном использовании «Газпромом» положения крупнейшего экспортера газа на рынок Европы.