«Газпром»: из европейских ПХГ отобрано почти четверть закачанного в этом году газа

В период с 1 января по 15 ноября текущего года «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 8,3% в годовом выражении, до 164,8 млрд куб. м, сообщала компания. При этом в Турцию, Болгарию, Румынию, Сербию, Италию и Германию «Газпром» в 2021 г. поставил больше газа, чем за весь 2020 г.