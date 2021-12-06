«Газпром»: из европейских ПХГ отобрано почти четверть закачанного в этом году газа
Из подземных газовых хранилищ (ПХГ) отобрали почти четверть закачанного в этом году газа, сообщает пресс-служба «Газпрома» в Telegram, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
«На 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году», — говорится в сообщении.
В период с 1 января по 15 ноября текущего года «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 8,3% в годовом выражении, до 164,8 млрд куб. м, сообщала компания. При этом в Турцию, Болгарию, Румынию, Сербию, Италию и Германию «Газпром» в 2021 г. поставил больше газа, чем за весь 2020 г.
Президент Владимир Путин 27 октября на совещании по освоению ресурсов Ямала заявил, что «Газпрому» необходимо ускорить заполнение ПХГ в Европе после того, как будет завершена закачка газа в хранилища на территории России. Первоначально «Газпром» планировал завершить закачку в свои российские хранилища к 1 ноября. Но из-за дополнительных нерабочих дней в стране на фоне пандемии COVID-19 было принято решение продолжить закачку до 7 ноября включительно.
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.