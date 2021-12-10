Захарова назвала провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море
Действия корабля ВМС Украины, который двигался в сторону Керченского пролива, являются очередной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».
«По-моему, это очевидно, это — очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Накануне ФСБ сообщила, что корабль ВМС Украины «Донбасс» (А-500) выдвинулся из порта Мариуполя и направился в сторону Керченского пролива. Никаких заявок на проход, как того требует российское законодательство, не поступало. Требования сменить курс корабль первоначально проигнорировал. После того как сопровождающий «Донбасс» российский корабль береговой охраны направил ему предупреждение о необходимости соблюдать российское законодательство по прохождению Керченского пролива, экипаж украинского корабля сообщил, что не планирует пересекать его. Затем в ФСБ сообщили, что судно легло на обратный курс.
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он назвал информацию ФСБ «информационным вбросом».
В ноябре 2018 г. в Азовском море произошел конфликт с участием российских и украинских моряков. Тогда два бронекатера и буксир пытались пройти из Одессы в Мариуполь по Керченскому проливу, но были задержаны погранслужбой ФСБ. Как заявили в Москве, корабли не реагировали на предупреждения российских властей. Киев это отрицал и называл провокацией. В результате были арестованы 24 украинских военнослужащих. В сентябре 2019-го они вернулись на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.