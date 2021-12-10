Захарова назвала провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море

В ноябре 2018 г. в Азовском море произошел конфликт с участием российских и украинских моряков. Тогда два бронекатера и буксир пытались пройти из Одессы в Мариуполь по Керченскому проливу, но были задержаны погранслужбой ФСБ. Как заявили в Москве, корабли не реагировали на предупреждения российских властей. Киев это отрицал и называл провокацией. В результате были арестованы 24 украинских военнослужащих. В сентябре 2019-го они вернулись на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.