ФСБ: двигавшийся в сторону Керчи корабль ВМС Украины взял обратный курс

«Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 км от Мариуполя и Бердянска, — сказал Резников в беседе с украинским изданием Lb.ua. — То, что они представляют расстояние в 18 миль (30 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях».