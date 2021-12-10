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ФСБ: двигавшийся в сторону Керчи корабль ВМС Украины взял обратный курс

Ведомости

Украинский военный корабль «Донбасс», двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — говорится в сообщении Центра. При этом в ФСБ назвали действия экипажа украинского корабля как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».

Накануне корабль ВМС Украины «Донбасс» (А-500) выдвинулся из порта Мариуполя и направился в сторону Керченского пролив. Никаких заявок на проход, как требует российское законодательство, не поступало. Требования сменить курс корабль первоначально проигнорировал. В ФСБ подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. После того как сопровождающий «Донбасс2 российский корабль береговой охраны направил ему предупреждение о необходимости соблюдать российское законодательство по прохождению Керченского пролива, экипаж украинского корабля сообщил, что не планирует пересекать его.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он назвал информацию ФСБ «информационным вбросом».

«Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 км от Мариуполя и Бердянска, — сказал Резников в беседе с украинским изданием Lb.ua. — То, что они представляют расстояние в 18 миль (30 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях».

Ранее по теме: В ФСБ заявили о движущемся к Керченскому проливу украинском военном корабле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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