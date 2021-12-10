ФСБ: двигавшийся в сторону Керчи корабль ВМС Украины взял обратный курс
Украинский военный корабль «Донбасс», двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — говорится в сообщении Центра. При этом в ФСБ назвали действия экипажа украинского корабля как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».
Накануне корабль ВМС Украины «Донбасс» (А-500) выдвинулся из порта Мариуполя и направился в сторону Керченского пролив. Никаких заявок на проход, как требует российское законодательство, не поступало. Требования сменить курс корабль первоначально проигнорировал. В ФСБ подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. После того как сопровождающий «Донбасс2 российский корабль береговой охраны направил ему предупреждение о необходимости соблюдать российское законодательство по прохождению Керченского пролива, экипаж украинского корабля сообщил, что не планирует пересекать его.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он назвал информацию ФСБ «информационным вбросом».
«Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 км от Мариуполя и Бердянска, — сказал Резников в беседе с украинским изданием Lb.ua. — То, что они представляют расстояние в 18 миль (30 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях».