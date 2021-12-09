Газета
Общество

В ФСБ заявили о движущемся к Керченскому проливу украинском военном корабле

Ведомости

Корабль ВМС Украины «Донбасс» (А-500) направился в сторону Керченского пролива, который он не может пересечь без разрешения российской стороны. На требования сменить курс корабль не реагирует, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным службы, корабль выдвинулся в направлении пролива сегодня утром, при этом со стороны Украины не поступало заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом.

«В 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует», — указано в сообщении.

Однако корабль уже приблизился к Керченскому проливу и находится на расстоянии 18 морских миль от него, а экипаж отказывается от выполнения требования по смене курса. В спецслужбе подчеркнули, что действия украинского корабля создают угрозу для безопасности мореплавания в регионе.

Ранее сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на сегодняшний день зашли в тупик. По ее словам, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Кроме того, миру в данной области не способствует решение Совета Евросоюза выделить 31 млн евро на военно-техническую помощь Украине, отметила представитель МИДа. Также со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ она заявила о наращивании Киевом сил на линии соприкосновения в Донбассе, переброске туда тяжелого вооружения и применении беспилотников.

Ранее по теме: МИД заявил о «тупике» в урегулировании ситуации в Донбассе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных