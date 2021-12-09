В ФСБ заявили о движущемся к Керченскому проливу украинском военном корабле

Ранее сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на сегодняшний день зашли в тупик. По ее словам, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Кроме того, миру в данной области не способствует решение Совета Евросоюза выделить 31 млн евро на военно-техническую помощь Украине, отметила представитель МИДа. Также со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ она заявила о наращивании Киевом сил на линии соприкосновения в Донбассе, переброске туда тяжелого вооружения и применении беспилотников.