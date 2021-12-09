В ФСБ заявили о движущемся к Керченскому проливу украинском военном корабле
Корабль ВМС Украины «Донбасс» (А-500) направился в сторону Керченского пролива, который он не может пересечь без разрешения российской стороны. На требования сменить курс корабль не реагирует, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
По данным службы, корабль выдвинулся в направлении пролива сегодня утром, при этом со стороны Украины не поступало заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом.
«В 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует», — указано в сообщении.
Однако корабль уже приблизился к Керченскому проливу и находится на расстоянии 18 морских миль от него, а экипаж отказывается от выполнения требования по смене курса. В спецслужбе подчеркнули, что действия украинского корабля создают угрозу для безопасности мореплавания в регионе.
Ранее сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на сегодняшний день зашли в тупик. По ее словам, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Кроме того, миру в данной области не способствует решение Совета Евросоюза выделить 31 млн евро на военно-техническую помощь Украине, отметила представитель МИДа. Также со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ она заявила о наращивании Киевом сил на линии соприкосновения в Донбассе, переброске туда тяжелого вооружения и применении беспилотников.