МИД заявил о «тупике» в урегулировании ситуации в Донбассе
Переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на сегодняшний день зашли в тупик, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на военно-техническую помощь Украине. Данное решение никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик», — сказала она.
Кроме того, по словам Захаровой, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». По данным МИДа, Киев наращивает силы на линии соприкосновения в Донбассе и перебрасывает туда тяжелое вооружение, в том числе крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Продолжается также использование беспилотников, сказала Захарова со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Представитель МИДа добавила, что заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп, состоявшиеся 7-8 декабря, завершились безрезультатно. Киев, как считают в российском ведомстве, «занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога» с ДНР и ЛНР и «пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию».
Ранее сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об обострении ситуации на востоке Украины из-за действий Киева. В то же время информацию о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину он назвал ложью.