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МИД заявил о «тупике» в урегулировании ситуации в Донбассе

Ведомости

Переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на сегодняшний день зашли в тупик, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на военно-техническую помощь Украине. Данное решение никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик», — сказала она.

Кроме того, по словам Захаровой, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». По данным МИДа, Киев наращивает силы на линии соприкосновения в Донбассе и перебрасывает туда тяжелое вооружение, в том числе крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Продолжается также использование беспилотников, сказала Захарова со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Представитель МИДа добавила, что заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп, состоявшиеся 7-8 декабря, завершились безрезультатно. Киев, как считают в российском ведомстве, «занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога» с ДНР и ЛНР и «пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию».

Ранее сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об обострении ситуации на востоке Украины из-за действий Киева. В то же время информацию о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину он назвал ложью.

Ранее по теме: В Генштабе ВС заявили об обострении обстановки на востоке Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных