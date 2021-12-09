МИД заявил о «тупике» в урегулировании ситуации в Донбассе

Кроме того, по словам Захаровой, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». По данным МИДа, Киев наращивает силы на линии соприкосновения в Донбассе и перебрасывает туда тяжелое вооружение, в том числе крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Продолжается также использование беспилотников, сказала Захарова со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.