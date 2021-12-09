В Генштабе ВС заявили об обострении обстановки на востоке Украины
Обстановка на востоке Украины обостряется. Провокационные действия украинских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, слова которого передает ТАСС.
«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. <...> В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», — сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Начальник Генштаба российских вооруженных сил подчеркнул, что информация о готовящемся «вторжении» России на Украину является ложью.
«Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — отметил Герасимов.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров.