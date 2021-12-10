Германия планирует принять 25 000 афганских беженцев
Германия обязалась принять на своей территории 25 000 мигрантов из Афганистана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Юханссон от 9 декабря.
«Уязвимые люди и беженцы, подвергающиеся риску, ждут того, чтобы начать новую жизнь в безопасности и с достоинством», — говорится в документе. Юханссон призвала членов ЕС выполнить свои обещания по принятию мигрантов до 2022 г., согласно которым 40 000 человек должны быть размещены в Европе.
В письме говорится, что 25 000 беженцев должна принять Германия, более 3000 мигрантов отправятся в Нидерланды, более 2000 – во Францию и Испанию, 2000 – в Швецию.
В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. и подавления массовых протестов. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но большинство из них были задержаны и выдворены.