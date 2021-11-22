Германия назвала неприемлемым предложение Лукашенко о проходе части мигрантов в ЕС
Кабмин ФРГ отверг идею президента Белоруссии Александра Лукашенко открыть гуманитарный коридор в Германию для части мигрантов, которые сейчас находятся на восточных рубежах Евросоюза.
«Это неприемлемое решение для Германии или ЕС», — заявил в понедельник, 22 ноября, официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт (цитата по «РИА Новости»).
18 ноября пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко предложил и. о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель создать гуманитарный коридор для 2000 из 7000 мигрантов, которые стремятся попасть в Германию через территорию Польши. По словам Эйсмонт, Лукашенко пообещал содействовать возвращению остальных беженцев на родину. В тот же день из Минска в Ирак вылетел рейс с первой группой из 431 мигрантов, а белорусские пограничники сообщили, что всех мигрантов из-за плохой погоды перевели из стихийного лагеря у границы с Польшей в транспортно-логистический центр.
Позднее и. о. главы МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что информация о готовности Германии принять нелегальных мигрантов неверна. Польский президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий выступили против каких бы то ни было договоренностей по вопросу с мигрантами в обход их страны. Президент Литвы Гитанас Науседа также назвал «мнимыми» озвученные Белоруссией договоренности о разделении ответственности с ЕС в отношении мигрантов.
Ранее Евросоюз обвинил Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции, которые были введены в отношении Белоруссии после президентских выборов 2020 г., официальную победу Лукашенко на которых в Брюсселе не признали. Белорусский президент летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну из стран Ближнего Востока на законных основаниях.