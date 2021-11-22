Германия назвала неприемлемым предложение Лукашенко о проходе части мигрантов в ЕС

18 ноября пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко предложил и. о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель создать гуманитарный коридор для 2000 из 7000 мигрантов, которые стремятся попасть в Германию через территорию Польши. По словам Эйсмонт, Лукашенко пообещал содействовать возвращению остальных беженцев на родину. В тот же день из Минска в Ирак вылетел рейс с первой группой из 431 мигрантов, а белорусские пограничники сообщили, что всех мигрантов из-за плохой погоды перевели из стихийного лагеря у границы с Польшей в транспортно-логистический центр.