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Германия назвала неприемлемым предложение Лукашенко о проходе части мигрантов в ЕС

Ведомости

Кабмин ФРГ отверг идею президента Белоруссии Александра Лукашенко открыть гуманитарный коридор в Германию для части мигрантов, которые сейчас находятся на восточных рубежах Евросоюза.

«Это неприемлемое решение для Германии или ЕС», — заявил в понедельник, 22 ноября, официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт (цитата по «РИА Новости»).

18 ноября пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко предложил и. о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель создать гуманитарный коридор для 2000 из 7000 мигрантов, которые стремятся попасть в Германию через территорию Польши. По словам Эйсмонт, Лукашенко пообещал содействовать возвращению остальных беженцев на родину. В тот же день из Минска в Ирак вылетел рейс с первой группой из 431 мигрантов, а белорусские пограничники сообщили, что всех мигрантов из-за плохой погоды перевели из стихийного лагеря у границы с Польшей в транспортно-логистический центр.

Позднее и. о. главы МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что информация о готовности Германии принять нелегальных мигрантов неверна. Польский президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий выступили против каких бы то ни было договоренностей по вопросу с мигрантами в обход их страны. Президент Литвы Гитанас Науседа также назвал «мнимыми» озвученные Белоруссией договоренности о разделении ответственности с ЕС в отношении мигрантов.

Ранее Евросоюз обвинил Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции, которые были введены в отношении Белоруссии после президентских выборов 2020 г., официальную победу Лукашенко на которых в Брюсселе не признали. Белорусский президент летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну из стран Ближнего Востока на законных основаниях.

Ранее по теме: Лукашенко обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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