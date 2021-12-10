Захарова назвала позорным разрешение экстрадировать Ассанжа в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позорным решение Апелляционного суда Англии и Уэльса разрешить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Заявление опубликовано в Telegram-канале Захаровой.
«Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», — заявила Захарова. По ее словам, таким образом Запад «достойно» отметил Международный день прав человека и завершение «Саммита демократий».
Дело Ассанжа будет возвращено в суд первой инстанции, Вестминстерский магистратский суд в январе отклонил запрос министерства юстиции США на выдачу Ассанжа, сославшись на опасения за психическое здоровье осужденного. Позже минюст подал апелляцию на данное решение, которая и была рассмотрена в пятницу. Защита Ассанжа имеет право обжаловать решение.
В США Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.
50-летний австралиец с апреля 2019 г. содержится в лондонской тюрьме Белмарш, куда он попал из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Его задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Позднее шведская прокуратура закрыла дело об изнасиловании.