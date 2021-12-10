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Зеленский не исключил проведение референдума по Донбассу

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» не исключил проведения в стране референдума по вопросу Донбасса.

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — отметил Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

Также президент допустил создание отдельного формата для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе. Американские и европейские партнеры Украины поддерживают такое направление, добавил он.

Ранее в ходе выступления в Верховной раде Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией Украина не сможет остановить войну на юго-востоке.

В последнее время в западных СМИ появляются сообщения о наращивании Россией войск на границе с Украиной. Страны НАТО, включая США, заявили, что подозревают Москву в подготовке военной агрессии на Украине.

В Кремле категорически отрицают подобные обвинения. «Это нагнетание напряженности, опять же попытка представить России как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что сообщения о предполагаемом вторжении России на Украину могут быть «камуфляжем», прикрывающим собственные планы Киева по силовому решению проблемы Донбасса.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что несмотря на давние разговоры о возможном вводе российских войск на территорию Украины, этого не произошло. По словам Путина, дело не в том, чтобы вводить войска на Украину или нет, «воевать или не воевать», «а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности».

Ранее по теме: Зеленский заявил о необходимости прямого диалога с Россией по Донбассу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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