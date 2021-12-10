Зеленский не исключил проведение референдума по Донбассу

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что несмотря на давние разговоры о возможном вводе российских войск на территорию Украины, этого не произошло. По словам Путина, дело не в том, чтобы вводить войска на Украину или нет, «воевать или не воевать», «а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности».