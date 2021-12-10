Зеленский не исключил проведение референдума по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» не исключил проведения в стране референдума по вопросу Донбасса.
«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — отметил Зеленский (цитата по «РИА Новости»).
Также президент допустил создание отдельного формата для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе. Американские и европейские партнеры Украины поддерживают такое направление, добавил он.
Ранее в ходе выступления в Верховной раде Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией Украина не сможет остановить войну на юго-востоке.
В последнее время в западных СМИ появляются сообщения о наращивании Россией войск на границе с Украиной. Страны НАТО, включая США, заявили, что подозревают Москву в подготовке военной агрессии на Украине.
В Кремле категорически отрицают подобные обвинения. «Это нагнетание напряженности, опять же попытка представить России как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что сообщения о предполагаемом вторжении России на Украину могут быть «камуфляжем», прикрывающим собственные планы Киева по силовому решению проблемы Донбасса.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что несмотря на давние разговоры о возможном вводе российских войск на территорию Украины, этого не произошло. По словам Путина, дело не в том, чтобы вводить войска на Украину или нет, «воевать или не воевать», «а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности».