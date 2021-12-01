Зеленский заявил о необходимости прямого диалога с Россией по Донбассу
Конфликт в Донбассе нельзя завершить без прямого диалога между Украиной и Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной Раде.
«Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия», — заявил Зеленский (цитата по ТАСС).
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской стороной для решения существующих проблем. Таким образом глава государства прокомментировал материалы СМИ о том, что на российско-украинской границе якобы присутствуют около 100 000 военных и это может обернуться войной между государствами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому на таком саммите нельзя будет найти пути решения проблемы. В Кремле отметили, что стороны конфликта, это Киев с одной стороны и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР с другой.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на разговоры о возможном вводе российских войск на территорию Украины, этого не произошло. По словам Путина, дело не в том, чтобы вводить войска на Украину или нет, «воевать или не воевать», «а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности».