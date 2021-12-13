В МИД России заявили о тяжелых последствиях для НАТО при расширении на восток
Североатлантический альянс столкнется с тяжелыми последствиями, если продолжит расширение на восток, заявил в интервью газете «Известия» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это всё попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми», — заявил Рябков.
По его словам, расширение альянса на восток является одной из серьезных проблем в Евро-Атлантике. Рябков отметил, что обещания западных стран не расширять альянс, не облеченные в документ, «мало чего стоят».
Страны — члены НАТО заявляют, что каждая страна имеет право решать, будет ли она вступать в военно-политические союзы, однако такая свобода не может быть абсолютной, отметил Рябков. «Должны быть понятные рамки и взаимные обязательства и ответственность. Именно поэтому формулировки о свободе вступления в союзы всегда уравновешивают фразы о том, что это не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Так было и остается в ОБСЕ, например», — отметил он.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что НАТО проводит политику «открытых дверей», по которой в альянс могут войти страны, которые отвечают определенным критериям, и это не является нарушением обещания не расширять НАТО на восток. По его словам, НАТО поддерживает право Украины самостоятельно строить свое будущее, она имеет право определять свой внешнеполитический курс без вмешательства извне.
Ранее российский президент Владимир Путин называл расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину «красной линией» для России. Если ракетные комплексы военного блока будут размещены на территории страны, подлетное время до Москвы составит от 7 до 10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут, отмечал Путин, назвав это угрозой безопасности России.