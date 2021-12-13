Путин в разговоре с Джонсоном призвал исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток

Ранее сегодня замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что североатлантический альянс столкнется с тяжелыми последствиями, если продолжит расширение на восток. Страны — члены НАТО заявляют, что каждая страна имеет право решать, будет ли она вступать в военно-политические союзы, однако такая свобода не может быть абсолютной, отметил Рябков. «Должны быть понятные рамки и взаимные обязательства и ответственность. Именно поэтому формулировки о свободе вступления в союзы всегда уравновешивают фразы о том, что это не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Так было и остается в ОБСЕ, например», — отметил он.