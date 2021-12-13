Путин в разговоре с Джонсоном призвал исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе разговора российский лидер заявил о необходимости начать переговоры с целью исключения дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах вооружений, представляющих угрозу.
«Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких, международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов. Лидеры условились о продолжении обсуждения затронутых вопросов по различным каналам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Как отмечается в сообщении, британский премьер выразил обеспокоенность по поводу «якобы масштабных продвижений российских войск у украинских границ». «В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», — указали в Кремле.
По словам российского президента, украинские власти «целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники».
В сообщении британского правительства говорится, что Джонсон в ходе разговора с Путиным выразил «глубокую озабоченность Соединенного королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной», при этом отметил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений по Украине.
«Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия», — следует из сообщения Даунинг-стрит.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что НАТО проводит политику «открытых дверей», по которой в альянс могут войти страны, которые отвечают определенным критериям, и это не является нарушением обещания не расширять НАТО на восток. По его словам, НАТО поддерживает право Украины самостоятельно строить свое будущее, организация имеет право определять свой внешнеполитический курс без вмешательства извне.
Путин называл расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину «красной линией» для России. Если ракетные комплексы военного блока будут размещены на территории страны, подлетное время до Москвы составит от 7 до 10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут, отмечал Путин, назвав это угрозой безопасности России.
Ранее сегодня замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что североатлантический альянс столкнется с тяжелыми последствиями, если продолжит расширение на восток. Страны — члены НАТО заявляют, что каждая страна имеет право решать, будет ли она вступать в военно-политические союзы, однако такая свобода не может быть абсолютной, отметил Рябков. «Должны быть понятные рамки и взаимные обязательства и ответственность. Именно поэтому формулировки о свободе вступления в союзы всегда уравновешивают фразы о том, что это не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Так было и остается в ОБСЕ, например», — отметил он.