Нарышкин заявил о заинтересованности СВР в сотрудничестве с ЦРУ

Служба внешней разведки (СВР) России заинтересована в сотрудничестве с Центральным разведуправлением (ЦРУ) США на основе общепринятых принципов партнерства спецслужб, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты». Ранее он заявил об этом директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время встречи с ним в Москве.