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Нарышкин заявил о заинтересованности СВР в сотрудничестве с ЦРУ

Ведомости

Служба внешней разведки (СВР) России заинтересована в сотрудничестве с Центральным разведуправлением (ЦРУ) США на основе общепринятых принципов партнерства спецслужб, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты». Ранее он заявил об этом директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время встречи с ним в Москве.

«Я отметил нашу заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства», – рассказал Нарышкин. Такими принципами являются равноправие, конфиденциальность и соблюдение негласных этических норм, принятых в мировом разведсообществе. По его словам, разведка США – партнер российской стороны, с которым сохраняется взаимодействие по борьбе с международным терроризмом.

Бернс находился с делегацией представителей США в Москве по поручению президента США Джо Байдена 2 и 3 ноября. Директор ЦРУ встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Президент России Владимир Путин поговорил с Бернсом по телефону, они обсудили двусторонние отношения, кризисные ситуации в дипломатической практике и региональные конфликты.

Ранее по теме: Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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