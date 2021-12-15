Нарышкин заявил о заинтересованности СВР в сотрудничестве с ЦРУ
Служба внешней разведки (СВР) России заинтересована в сотрудничестве с Центральным разведуправлением (ЦРУ) США на основе общепринятых принципов партнерства спецслужб, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты». Ранее он заявил об этом директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время встречи с ним в Москве.
«Я отметил нашу заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства», – рассказал Нарышкин. Такими принципами являются равноправие, конфиденциальность и соблюдение негласных этических норм, принятых в мировом разведсообществе. По его словам, разведка США – партнер российской стороны, с которым сохраняется взаимодействие по борьбе с международным терроризмом.
Бернс находился с делегацией представителей США в Москве по поручению президента США Джо Байдена 2 и 3 ноября. Директор ЦРУ встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Президент России Владимир Путин поговорил с Бернсом по телефону, они обсудили двусторонние отношения, кризисные ситуации в дипломатической практике и региональные конфликты.