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Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«(Обсуждались) двусторонние отношения, кризисные ситуации в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», — рассказал Песков. Также упоминалась тема кибербезопасности.

Бернс находился с делегацией представителей США в Москве по поручению президента США Джо Байдена 2 и 3 ноября. Ранее пресс-служба Совета безопасности России сообщила, что вчера Бернс встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.

Встреча Патрушева и Бернса стала первой с назначения последнего главой ЦРУ. До этого они контактировали в 2013 г. во время визита секретаря российского Совбеза в США. Нынешний директор ЦРУ тогда занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря. Также Бернс встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным. Стороны обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. 

Ранее по теме: Главы разведок России и США провели встречу в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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