Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ

Бернс находился с делегацией представителей США в Москве по поручению президента США Джо Байдена 2 и 3 ноября. Ранее пресс-служба Совета безопасности России сообщила, что вчера Бернс встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.



Встреча Патрушева и Бернса стала первой с назначения последнего главой ЦРУ. До этого они контактировали в 2013 г. во время визита секретаря российского Совбеза в США. Нынешний директор ЦРУ тогда занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря. Также Бернс встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным. Стороны обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие.