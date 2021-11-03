Главы разведок России и США провели встречу в Москве
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США Уильям Бернс провели встречу в Москве по инициативе американской стороны, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СВР. Стороны обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие.
«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — сообщили в ведомстве.
Бернс находится с делегацией представителей США в Москве по поручению президента США Джо Байдена. Визит продлится 2 и 3 ноября. Ранее пресс-служба Совета безопасности РФ сообщила, что вчера Бернс встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.
Встреча Патрушева и Бернса стала первой с назначения последнего главой ЦРУ. До этого они контактировали в 2013 г. во время визита секретаря российского Совбеза в США. Нынешний директор ЦРУ тогда занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря.
Секретарь российского Совбеза в текущем году провел шесть телефонных разговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В 2021 г. они также провели одну личную встречу. В период с 2005 по 2008 г. Бернс являлся послом США в России. Пост главы ЦРУ он получил в марте 2021 г.