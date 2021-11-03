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Главы разведок России и США провели встречу в Москве

Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США Уильям Бернс провели встречу в Москве по инициативе американской стороны, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СВР. Стороны обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. 

«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — сообщили в ведомстве. 

Бернс находится с делегацией представителей США в Москве по поручению президента США Джо Байдена. Визит продлится 2 и 3 ноября. Ранее пресс-служба Совета безопасности РФ сообщила, что вчера Бернс встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона. 

Встреча Патрушева и Бернса стала первой с назначения последнего главой ЦРУ. До этого они контактировали в 2013 г. во время визита секретаря российского Совбеза в США. Нынешний директор ЦРУ тогда занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря.

Секретарь российского Совбеза в текущем году провел шесть телефонных разговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В 2021 г. они также провели одну личную встречу. В период с 2005 по 2008 г. Бернс являлся послом США в России. Пост главы ЦРУ он получил в марте 2021 г.

Ранее по теме: Патрушев встретился с директором ЦРУ Бернсом в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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