Главы разведок России и США провели встречу в Москве

Секретарь российского Совбеза в текущем году провел шесть телефонных разговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В 2021 г. они также провели одну личную встречу. В период с 2005 по 2008 г. Бернс являлся послом США в России. Пост главы ЦРУ он получил в марте 2021 г.