Российский фрегат «Маршал Шапошников» провел пуск ракеты в Японском море

Комплекс «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, пуск которой производится из универсальных пусковых установок ЗС-14. В головной части ракеты расположена малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. При приближении к цели ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая самостоятельно продолжает поиск подлодки противника с помощью гидроакустической станции. Максимальная дальность стрельбы ракеты «Ответа» в версии для надводных кораблей – 40 км.