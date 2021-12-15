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Российский фрегат «Маршал Шапошников» провел пуск ракеты в Японском море

Ведомости

Российский фрегат «Маршал Шапошников» поразил учебную подводную мишень ракетой нового комплекса «Ответ», сообщило Минобороны. Ракетный комплекс предназначен для поражения подводных лодок.

«Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).

Комплекс «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, пуск которой производится из универсальных пусковых установок ЗС-14. В головной части ракеты расположена малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. При приближении к цели ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая самостоятельно продолжает поиск подлодки противника с помощью гидроакустической станции. Максимальная дальность стрельбы ракеты «Ответа» в версии для надводных кораблей – 40 км.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных