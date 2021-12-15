Российский фрегат «Маршал Шапошников» провел пуск ракеты в Японском море
Российский фрегат «Маршал Шапошников» поразил учебную подводную мишень ракетой нового комплекса «Ответ», сообщило Минобороны. Ракетный комплекс предназначен для поражения подводных лодок.
«Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).
Комплекс «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, пуск которой производится из универсальных пусковых установок ЗС-14. В головной части ракеты расположена малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. При приближении к цели ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая самостоятельно продолжает поиск подлодки противника с помощью гидроакустической станции. Максимальная дальность стрельбы ракеты «Ответа» в версии для надводных кораблей – 40 км.