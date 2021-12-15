Совфед одобрил законопроект об организации региональной власти
Совет Федерации одобрил законопроект об организации публичной власти в регионах России, в котором установлен срок пребывания глав регионов на этом посту и отменено ограничение на пребывание должности двумя сроками, сообщил ТАСС. 146 сенаторов проголосовали «за», четверо – против документа.
14 декабря Госдума приняла документ в третьем, окончательном, чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители регионов будут самостоятельно принимать решение об избрании глав субъектов на основе оценки качества их работы. По его словам, теперь система управления будет «ориентирована на гражданина», при этом повысится «ответственность губернаторов перед гражданами».
Отныне должность главы региона может занять гражданин России, достигший 30 лет, без иностранного гражданства, сроком на пять лет. Кандидата на должность должны поддержать от 5 до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Если кандидат не состоит ни в одной из политических партий, то ему необходимо в установленные сроки собрать подписи избирателей в том количестве, который каждый регион РФ назначает самостоятельно.