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Совфед одобрил законопроект об организации региональной власти

Ведомости

Совет Федерации одобрил законопроект об организации публичной власти в регионах России, в котором установлен срок пребывания глав регионов на этом посту и отменено ограничение на пребывание должности двумя сроками, сообщил ТАСС. 146 сенаторов проголосовали «за», четверо – против документа.

14 декабря Госдума приняла документ в третьем, окончательном, чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители регионов будут самостоятельно принимать решение об избрании глав субъектов на основе оценки качества их работы. По его словам, теперь система управления будет «ориентирована на гражданина», при этом повысится «ответственность губернаторов перед гражданами».

Отныне должность главы региона может занять гражданин России, достигший 30 лет, без иностранного гражданства, сроком на пять лет. Кандидата на должность должны поддержать от 5 до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Если кандидат не состоит ни в одной из политических партий, то ему необходимо в установленные сроки собрать подписи избирателей в том количестве, который каждый регион РФ назначает самостоятельно. 

Ранее по теме: Госдума разрешила главам регионов избираться более чем на два срока подряд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных