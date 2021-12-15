Главу «Роскосмоса» допросили как свидетеля по делу Сафронова
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был допрошен в качестве свидетеля по делу своего советника, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова (внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов). По словам Павлова, допрос прошел летом 2021 г., его подробности он не раскрыл.
Сафронова назначили советником главы «Роскосмоса» по информационной политике в мае 2020 г. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».
Сафронова задержали 7 июля 2020 г. Ему предъявлено обвинение в госизмене. Как сообщал ранее Павлов, он подозревается в передаче представителю чешской разведки информации о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Конечным получателем этих данных якобы были США. Сам Сафронов считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью, свою вину он не признает. По словам его защитников, журналист уже дважды отказывался заключить сделку со следствием.