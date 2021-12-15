Главу «Роскосмоса» допросили как свидетеля по делу Сафронова

Сафронова задержали 7 июля 2020 г. Ему предъявлено обвинение в госизмене. Как сообщал ранее Павлов, он подозревается в передаче представителю чешской разведки информации о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Конечным получателем этих данных якобы были США. Сам Сафронов считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью, свою вину он не признает. По словам его защитников, журналист уже дважды отказывался заключить сделку со следствием.