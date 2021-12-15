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Главу «Роскосмоса» допросили как свидетеля по делу Сафронова

Ведомости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был допрошен в качестве свидетеля по делу своего советника, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова (внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов). По словам Павлова, допрос прошел летом 2021 г., его подробности он не раскрыл.

Сафронова назначили советником главы «Роскосмоса» по информационной политике в мае 2020 г. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».

Сафронова задержали 7 июля 2020 г. Ему предъявлено обвинение в госизмене. Как сообщал ранее Павлов, он подозревается в передаче представителю чешской разведки информации о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Конечным получателем этих данных якобы были США. Сам Сафронов считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью, свою вину он не признает. По словам его защитников, журналист уже дважды отказывался заключить сделку со следствием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных