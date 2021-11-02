Адвокат сообщил о новом эпизоде в деле Ивана Сафронова

Воронин был задержан и арестован в феврале 2021 г. по обвинению в госизмене. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что Воронин мог передать сведения, составляющие государственную тайну, в одну из стран НАТО. По данным агентства, некоторое время Воронин работал консультантом по вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте - Бундестаге. «Со слов самого Воронина, он работал там некоторое время, около года, оказывал консультационную помощь», — рассказал собеседник агентства.