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Адвокат сообщил о новом эпизоде в деле Ивана Сафронова

Ведомости

В деле советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, появился новый эпизод, сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Telegram-канале. 

По его словам, перед завершением расследования уголовного дела Сафронова ФСБ предъявило новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации «представителю чешской разведки» следствие считает, что Сафронов передал политологу Демури Воронину в декабре 2015 г. «некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии». 

Как утверждает Павлов, по мнению ФСБ, переданные сведения «могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии». По словам адвоката, в обвинении утверждается, что Воронин выплатил за эту информацию Сафронову $248. 

Воронин был задержан и арестован в феврале 2021 г. по обвинению в госизмене. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что Воронин мог передать сведения, составляющие государственную тайну, в одну из стран НАТО. По данным агентства, некоторое время Воронин работал консультантом по вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте - Бундестаге. «Со слов самого Воронина, он работал там некоторое время, около года, оказывал консультационную помощь», — рассказал собеседник агентства. 

Как сообщил Павлов, у Воронина двойное гражданство — РФ и ФРГ. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что Иван Сафронов утверждал, что несколько раз видел этого человека, но толком с ним не общался и дальше «шапочного знакомства» дело не пошло.

1 ноября агентства ТАСС и «Интерфакс» сообщили о завершении следственных действий по делу Сафронова. 4 октября Мосгорсуд продлил арест Сафронова до 7 января 2022 г.

Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. Как сообщал ранее Павлов, следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сам Сафронов вины не признает. Материалы дела засекречены.

Ранее по теме: СМИ сообщили о завершении следственных действий по делу Ивана Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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