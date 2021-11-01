СМИ сообщили о завершении следственных действий по делу Ивана Сафронова
Следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также действующего советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова завершены. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение», — сказал собеседник ТАСС.
4 октября Мосгорсуд продлил арест Сафронова до 7 января 2022 г.
Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. Как ранее сообщал адвокат Иван Павлов, следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сам Сафронов вины не признает. Материалы дела засекречены.