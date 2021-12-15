Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков будет представлять российскую сторону на переговорах с США по гарантиям безопасности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел Рябков, очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились назначить представителей, которые в скором времени начнут диалог по стратегической безопасности в Европе. Президенты говорили, что после встречи представителей нужно будет еще раз провести переговоры, однако пока невозможно сказать, когда это произойдет.
Ранее Путин заявил, что необходимо добиться от западных государств долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. Президент отметил, что «западные партнеры» сейчас поставляют Киеву летальное современное вооружение, проводят «провокационные военные маневры» в разных регионах, близких к российским границам, в том числе в Черном море. Путин добавил, что западные страны очень поверхностно относятся к предостережениям Москвы и высказываниям о «красных линиях», переходить которые не следует.