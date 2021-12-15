Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились назначить представителей, которые в скором времени начнут диалог по стратегической безопасности в Европе. Президенты говорили, что после встречи представителей нужно будет еще раз провести переговоры, однако пока невозможно сказать, когда это произойдет.