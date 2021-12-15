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Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности

Ведомости

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков будет представлять российскую сторону на переговорах с США по гарантиям безопасности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел Рябков, очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились назначить представителей, которые в скором времени начнут диалог по стратегической безопасности в Европе. Президенты говорили, что после встречи представителей нужно будет еще раз провести переговоры, однако пока невозможно сказать, когда это произойдет.

Ранее Путин заявил, что необходимо добиться от западных государств долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. Президент отметил, что «западные партнеры» сейчас поставляют Киеву летальное современное вооружение, проводят «провокационные военные маневры» в разных регионах, близких к российским границам, в том числе в Черном море. Путин добавил, что западные страны очень поверхностно относятся к предостережениям Москвы и высказываниям о «красных линиях», переходить которые не следует.

Ранее по теме: Путин и Байден договорились о начале диалога о безопасности в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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