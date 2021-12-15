Матвиенко пожалуется в кабмин на Кравцова из-за его позиции по закону об образовании

«Я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле. Вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения», — сказала Матвиенко.