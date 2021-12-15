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Матвиенко пожалуется в кабмин на Кравцова из-за его позиции по закону об образовании

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала пожаловаться в правительство на министра просвещения Сергея Кравцова за его позицию по отклоненному ранее закону об образовании. Об этом глава верхней палаты заявила на пленарном заседании в среду.

«Я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле. Вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что это «ненормальный» стиль для руководителя такого уровня. «Я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо», — добавила спикер Совфеда.

В среду, 15 декабря, Совфед отклонил принятый Госдумой законопроект об онлайн-образовании. Проект предусматривал, что школы должны использовать для обучения верифицированные онлайн-платформы, образовательные ресурсы и электронные учебники, входящие в составленный Минпросвещения перечень. Документ будет отправлен в Думу для исправления ошибки, после чего его снова рассмотрят сенаторы.

Решение Совфеда Матвиенко объяснила технической ошибкой, которая закралась в документ при втором чтении: по ее словам, в проекте «вычеркнули два слова». Ответственность за ошибку она возложила на Минпросвещения, обвинив сотрудников ведомства в «мышиной возне под столом».

По словам председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, из-за ошибки возникло внутреннее противоречие, которое может привести к проблемам правоприменительного характера. Речь идет о создании списков профессий и специальностей среднего профобразования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе.

В январе Матвиенко отчитала Кравцова за «системное» непонимание целей образовательного нацпроекта и «чрезмерную увлеченность» международными исследованиями качества образования в России. Отвечая на критику, министр отметил, что ведомство использует международный опыт, чтобы не повторять чужих ошибок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных