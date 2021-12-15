Матвиенко пожалуется в кабмин на Кравцова из-за его позиции по закону об образовании
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала пожаловаться в правительство на министра просвещения Сергея Кравцова за его позицию по отклоненному ранее закону об образовании. Об этом глава верхней палаты заявила на пленарном заседании в среду.
«Я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле. Вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения», — сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что это «ненормальный» стиль для руководителя такого уровня. «Я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо», — добавила спикер Совфеда.
В среду, 15 декабря, Совфед отклонил принятый Госдумой законопроект об онлайн-образовании. Проект предусматривал, что школы должны использовать для обучения верифицированные онлайн-платформы, образовательные ресурсы и электронные учебники, входящие в составленный Минпросвещения перечень. Документ будет отправлен в Думу для исправления ошибки, после чего его снова рассмотрят сенаторы.
Решение Совфеда Матвиенко объяснила технической ошибкой, которая закралась в документ при втором чтении: по ее словам, в проекте «вычеркнули два слова». Ответственность за ошибку она возложила на Минпросвещения, обвинив сотрудников ведомства в «мышиной возне под столом».
По словам председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, из-за ошибки возникло внутреннее противоречие, которое может привести к проблемам правоприменительного характера. Речь идет о создании списков профессий и специальностей среднего профобразования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе.
В январе Матвиенко отчитала Кравцова за «системное» непонимание целей образовательного нацпроекта и «чрезмерную увлеченность» международными исследованиями качества образования в России. Отвечая на критику, министр отметил, что ведомство использует международный опыт, чтобы не повторять чужих ошибок.