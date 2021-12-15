Байден заявил о планах продолжить переговоры с Путиным
Президент США Джо Байден планирует продолжать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
«Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени», — сказал Байден в ответ на вопрос, планирует ли он проводить с Путиным очную встречу в какое-то ближайшее время, нужен ли, с его точки зрения, новый российско-американский саммит.
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели встречу по видеосвязи. По словам российского лидера, в ходе переговоров с американским коллегой затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. Переговоры с Байденом Путин назвал предметными и конструктивными.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее рассказал, что главы государств договорились пообщаться еще раз после встречи их представителей, однако когда состоится встреча, пока неизвестно.
Личная встреча лидеров двух стран состоялась 16 июня этого года в Женеве. Переговоры длились более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.