Песков назвал «предельно конкретным» тон общения Путина и Байдена

Президент России ранее назвал состоявшиеся 7 декабря переговоры с Джо Байденом открытыми и предметными. «Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результат нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи.