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Песков назвал «предельно конкретным» тон общения Путина и Байдена

Ведомости

Телеканал  «Россия 1» показал сюжет о приготовлениях перед встречей по видеосвязи президентов России и США и деталях этих переговоров. Общение Владимира Путина и Джо Байден в программе «Москва. Кремль. Путин» прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков, комментируя жесты и приветственные улыбки президентов, которыми те обменялись при встрече, сказал, что «здесь обманываться не надо». 

«Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения. Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов – этот тон предельно конкретный, не терпящий разночтений как со стороны президента Путина, так и со стороны президента Байдена», — объяснил пресс-секретарь Путина.

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Сам Путин в начале переговоров сказал Байдену, что хотел бы увидеться с ним лично. Так он ответил на слова американского президента о том, что у глав России и США не получилось встретиться на саммите «группы двадцати» в Риме.

Президент России ранее назвал состоявшиеся 7 декабря переговоры с Джо Байденом открытыми и предметными. «Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результат нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи.

В частности, по словам главы государства, в ходе переговоров с Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. В контексте последней темы Владимир Путин заметил, что каждая страна вправе сама выбирать приемлемый способ обеспечения безопасности, но при этом не должны нарушаться интересы других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных