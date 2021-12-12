Песков назвал «предельно конкретным» тон общения Путина и Байдена
Телеканал «Россия 1» показал сюжет о приготовлениях перед встречей по видеосвязи президентов России и США и деталях этих переговоров. Общение Владимира Путина и Джо Байден в программе «Москва. Кремль. Путин» прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков, комментируя жесты и приветственные улыбки президентов, которыми те обменялись при встрече, сказал, что «здесь обманываться не надо».
«Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения. Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов – этот тон предельно конкретный, не терпящий разночтений как со стороны президента Путина, так и со стороны президента Байдена», — объяснил пресс-секретарь Путина.
Сам Путин в начале переговоров сказал Байдену, что хотел бы увидеться с ним лично. Так он ответил на слова американского президента о том, что у глав России и США не получилось встретиться на саммите «группы двадцати» в Риме.
Президент России ранее назвал состоявшиеся 7 декабря переговоры с Джо Байденом открытыми и предметными. «Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результат нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи.
В частности, по словам главы государства, в ходе переговоров с Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. В контексте последней темы Владимир Путин заметил, что каждая страна вправе сама выбирать приемлемый способ обеспечения безопасности, но при этом не должны нарушаться интересы других стран.