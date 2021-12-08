Как разные страны Европы отреагировали на саммит Путина и Байдена

Как разные страны Европы отреагировали на саммит Путина и БайденаФранция поддерживает диалог, Польша его не желает, Украина ждет звонка из США
Поздно вечером 7 декабря, вскоре после краткого сообщения о самом факте переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и их общем содержании, Белый дом выпустил новое заявление. В нем говорилось, что Байден проинформировал лидеров стран НАТО и ЕС (имена не указывались, тем более что 8 декабря в должность канцлера ФРГ официально вступил Олаф Щольц, а на момент переговоров его обязанности исполняла Ангела Меркель. – «Ведомости») о своем разговоре с президентом Путиным. В ответ европейские лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость того, чтобы Россия снизила напряженность на границе и занялась дипломатией. Как следует из заявления Белого дома, Байден и американские союзники договорились, что их команды будут поддерживать тесные контакты для «скоординированного и всеобъемлющего» подхода по украинскому вопросу.
Вскоре после заявления Белого дома оценку переговорам Путина и Байдена дал президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер заявил журналистам, что стратегия Запада заключается в том, чтобы «начать работу в русле снижения напряженности» и «попытаться вернуть Россию в форматы координации с нами», в частности в нормандский формат по урегулированию ситуации на востоке Украины (цитата по AFP). Вероятность ужесточения санкций против Москвы Макрон не прокомментировал.
Пресс-служба офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опубликовала сообщение о разговоре Байдена и Джонсона после американо-российских переговоров. «Лидеры подчеркнули важность того, чтобы Россия прекратила свое угрожающее поведение в отношении Украины. Они согласились с необходимостью продолжения диалога с Россией для достижения такого результата», – говорится в сообщении представителя Даунинг-стрит.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, выразил надежду, что встреча Путина и Байдена поможет снизить напряженность украинского кризиса. «Сам по себе контакт способствует сдерживанию и деэскалации. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров», – сказал Кулеба (цитата по Reuters). Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценивает саммит положительно, но более подробно выскажет свое мнение после того, как состоится намеченный на 9 декабря его разговор с Байденом.
Лидер контролирующей Верховную раду парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил 8 декабря, что США не уступят требованиям России о пересмотре глобальной повестки дня, в том числе в вопросе евроатлантической интеграции Украины. «Американская сторона никогда не согласится на ультимативные требования о пересмотре глобальной повестки дня и устоявшихся международных правил, которые выдвигает российская сторона, в том числе по вопросу об Украине и НАТО», – сказал Арахамия (цитата по «Интерфакс-Украина»).
В то же время заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в эфире польского телевидения, комментируя переговоры Путина и Байдена, заявил, что «не видит позитивных эффектов этого диалога» и что диалог и встреча сами по себе не могут «заменить реальных действий». «Подождем, какие эффекты принесет эта встреча. Польша не полагается только на эти разговоры, а развивает свои вооруженные силы. Мы полагаемся в определенной мере [и] на союзы», – сказал представитель МИД Польши.