Как разные страны Европы отреагировали на саммит Путина и Байдена

Поздно вечером 7 декабря, вскоре после краткого сообщения о самом факте переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и их общем содержании, Белый дом выпустил новое заявление. В нем говорилось, что Байден проинформировал лидеров стран НАТО и ЕС (имена не указывались, тем более что 8 декабря в должность канцлера ФРГ официально вступил Олаф Щольц, а на момент переговоров его обязанности исполняла Ангела Меркель. – «Ведомости») о своем разговоре с президентом Путиным. В ответ европейские лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость того, чтобы Россия снизила напряженность на границе и занялась дипломатией. Как следует из заявления Белого дома, Байден и американские союзники договорились, что их команды будут поддерживать тесные контакты для «скоординированного и всеобъемлющего» подхода по украинскому вопросу.