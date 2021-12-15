Германия вышлет двух российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии
Германия объявила двух сотрудников посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за якобы причастности российских властей к убийству в столице ФРГ гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила глава германского МИДа Анналена Бербок.
Дипломат назвала убийство «серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета ФРГ». Ранее в среду берлинский суд решил, что заказ на убийство Хангошвили якобы поступил от российских властей.
Об этом было заявлено российскому послу Сергею Нечаеву, который был вызван в МИД Германии, сказала Бербок. «Мы вызвали российского посла, — отметила она (цитата по Reuters). — Мы сказали ему, что два сотрудника посольства будут объявлены персонами нон грата».
Хангошвили, грузинский полевой командир чеченского происхождения, был найден убитым в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 г. Недалеко от места преступления задержали предполагаемого убийцу, им оказался обладатель российского паспорта на имя Вадима Соколова. По версии следствия, он подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем.
Издания Spiegel, Bellingcat и Insider (два последних признаны в России иноагентами) сообщали, что настоящее имя нападавшего — Вадим Красиков. Он якобы прибыл в Евросоюз по поддельным документам и мог проходить обучение в Центре специального назначения ФСБ в Балашихе. Россия причастность своих спецслужб к убийству отрицает.
Высший земельный суд в Берлине согласился с выводами немецких правоохранителей и приговорил 56-летнего россиянина к пожизненному лишению свободы. Сергей Нечаев назвал приговор необъективным и политическим.
Президент РФ Владимир Путин ранее описывал жертву как жесткого и кровавого человека, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне кавказских сепаратистов и стоял за терактами в московском метро.