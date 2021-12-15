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Германия вышлет двух российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии

Ведомости

Германия объявила двух сотрудников посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за якобы причастности российских властей к убийству в столице ФРГ гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила глава германского МИДа Анналена Бербок.

Дипломат назвала убийство «серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета ФРГ». Ранее в среду берлинский суд решил, что заказ на убийство Хангошвили якобы поступил от российских властей.

Об этом было заявлено российскому послу Сергею Нечаеву, который был вызван в МИД Германии, сказала Бербок. «Мы вызвали российского посла, — отметила она (цитата по Reuters). — Мы сказали ему, что два сотрудника посольства будут объявлены персонами нон грата».

Хангошвили, грузинский полевой командир чеченского происхождения, был найден убитым в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 г. Недалеко от места преступления задержали предполагаемого убийцу, им оказался обладатель российского паспорта на имя Вадима Соколова. По версии следствия, он подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем.

Издания Spiegel, Bellingcat и Insider (два последних признаны в России иноагентами) сообщали, что настоящее имя нападавшего — Вадим Красиков. Он якобы прибыл в Евросоюз по поддельным документам и мог проходить обучение в Центре специального назначения ФСБ в Балашихе. Россия причастность своих спецслужб к убийству отрицает.

Высший земельный суд в Берлине согласился с выводами немецких правоохранителей и приговорил 56-летнего россиянина к пожизненному лишению свободы. Сергей Нечаев назвал приговор необъективным и политическим.

Президент РФ Владимир Путин ранее описывал жертву как жесткого и кровавого человека, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне кавказских сепаратистов и стоял за терактами в московском метро.

Ранее по теме: Суд приговорил россиянина к пожизненному сроку по делу об убийстве в Берлине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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