Германия вышлет двух российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии

Хангошвили, грузинский полевой командир чеченского происхождения, был найден убитым в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 г. Недалеко от места преступления задержали предполагаемого убийцу, им оказался обладатель российского паспорта на имя Вадима Соколова. По версии следствия, он подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем.