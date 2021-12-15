В МИД и Госдуме пообещали ответить на высылку двух дипломатов из Германии
Москва примет меры в ответ на решение МИД ФРГ объявить двух представителей российского посольства в Берлине персонами нон грата, заявила в среду, 15 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — написала она в Telegram.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал решение несправедливым и политически мотивированным. По его словам, оно еще больше осложнит отношения между Москвой и Берлином. Депутат посетовал, что именно с таких шагов начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ, и напомнил, что Россия даст адекватный и симметричный ответ.
Два российских дипломата были высланы ранее в среду под предлогом причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили после того, как берлинский суд признал виновным в убийстве россиянина Вадима Соколова.
По версии следствия, Соколов застрелил Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019-го, после чего попытался скрыться, но был задержан. Издания Spiegel, Bellingcat и Insider (два последних признаны в России иноагентами) сообщали, что настоящее имя нападавшего — Вадим Красиков. Он якобы прибыл в Евросоюз по поддельным документам.
Хангошвили был командиром одного из подразделений сепаратистов, которые воевали против федеральных войск во время Второй чеченской войны. Боевик пережил вооруженное нападение в мае 2015 г. в центре Тбилиси, после чего он вместе с семьей покинул Грузию ради политического убежища в Германии.
По словам президента РФ Владимира Путина, он также был одним из организаторов взрывов в московском метро. При этом Путин отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно».