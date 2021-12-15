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Политика

В МИД и Госдуме пообещали ответить на высылку двух дипломатов из Германии

Ведомости

Москва примет меры в ответ на решение МИД ФРГ объявить двух представителей российского посольства в Берлине персонами нон грата, заявила в среду, 15 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — написала она в Telegram.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал решение несправедливым и политически мотивированным. По его словам, оно еще больше осложнит отношения между Москвой и Берлином. Депутат посетовал, что именно с таких шагов начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ, и напомнил, что Россия даст адекватный и симметричный ответ.

Два российских дипломата были высланы ранее в среду под предлогом причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили после того, как берлинский суд признал виновным в убийстве россиянина Вадима Соколова.

По версии следствия, Соколов застрелил Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019-го, после чего попытался скрыться, но был задержан. Издания Spiegel, Bellingcat и Insider (два последних признаны в России иноагентами) сообщали, что настоящее имя нападавшего — Вадим Красиков. Он якобы прибыл в Евросоюз по поддельным документам.

Хангошвили был командиром одного из подразделений сепаратистов, которые воевали против федеральных войск во время Второй чеченской войны. Боевик пережил вооруженное нападение в мае 2015 г. в центре Тбилиси, после чего он вместе с семьей покинул Грузию ради политического убежища в Германии.

По словам президента РФ Владимира Путина, он также был одним из организаторов взрывов в московском метро. При этом Путин отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно».

Ранее по теме: Германия вышлет двух российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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