В МИД и Госдуме пообещали ответить на высылку двух дипломатов из Германии

По словам президента РФ Владимира Путина, он также был одним из организаторов взрывов в московском метро. При этом Путин отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно».