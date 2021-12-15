Советник Байдена провел телефонный разговор с помощником Путина

Ранее сегодня Байден заявил, что планирует продолжать контакты с Путиным. «Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени», — сказал Байден в ответ на вопрос, планирует ли он проводить с Путиным очную встречу в какое-то ближайшее время, нужен ли, с его точки зрения, новый российско-американский саммит.