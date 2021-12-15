Советник Байдена провел телефонный разговор с помощником Путина
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, сообщил Белый дом. В ходе разговора Салливан и Ушаков обсудили переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, которые прошли 7 декабря в режиме видеосвязи.
«Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать свои действия с европейскими союзниками и партнерами, поскольку мы стремимся решать вопросы безопасности и стратегические вопросы с помощью дипломатии», — говорится в сообщении.
Помощник государственного секретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид проконсультируется с союзниками по НАТО в Брюсселе 16 декабря для выработки скоординированного подхода, отметили в Белом доме.
Ранее сегодня Байден заявил, что планирует продолжать контакты с Путиным. «Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени», — сказал Байден в ответ на вопрос, планирует ли он проводить с Путиным очную встречу в какое-то ближайшее время, нужен ли, с его точки зрения, новый российско-американский саммит.
Переговоры двух президентов 7 декабря длились более двух часов. По словам российского лидера, в ходе переговоров с американским коллегой затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. Переговоры с Байденом Путин назвал предметными и конструктивными.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее рассказал, что главы государств договорились пообщаться еще раз после встречи их представителей, однако когда состоится встреча, пока неизвестно.
Личная встреча лидеров двух стран состоялась 16 июня этого года в Женеве. Переговоры длились более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.