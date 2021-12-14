Путин и Макрон обсудили вопрос гарантий безопасности со стороны НАТО

«Также подробно рассмотрено положение дел в нагорно-карабахском урегулировании. Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2021 г. в Сочи, приуроченной к годовщине подписания заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. Рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей», — отметили в Кремле.