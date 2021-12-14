Путин и Макрон обсудили вопрос гарантий безопасности со стороны НАТО
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили борьбу с коронавирусом, обстановку на границе Белоруссии со странами ЕС, ситуацию вокруг Украины и, в числе прочего, вопрос гарантий безопасности со стороны НАТО.
«Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Об этом говорилось и в ходе недавней видеоконференции с президентом США Джозефом Байденом», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого лидеры двух стран дали свои оценки текущей ситуации вокруг Украины.
«Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России», — подчеркнули в Кремле.
Кроме того, российский президент в контексте обсуждения ситуации на границах Белоруссии и стран ЕС отметил необходимость прямых контактов Евросоюза с Минском. При этом Путин обратил внимание на нарушение Польшей и странами Прибалтики своих международных обязательств.
«Также подробно рассмотрено положение дел в нагорно-карабахском урегулировании. Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2021 г. в Сочи, приуроченной к годовщине подписания заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. Рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей», — отметили в Кремле.
Предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 15 ноября. Всего за текущий год Путин и Макрон провели семь таких бесед.