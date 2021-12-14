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Песков назвал основные темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Ведомости

Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят на предстоящей встрече международную проблематику, включая агрессивную риторику НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что повестка переговоров довольно обширна, а сама встреча имеет важное значение для двусторонних отношений обеих стран. 

«Завтра состоится российско-китайский саммит. Это будет видеоконференция президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, чрезвычайно важные переговоры. Также ожидаем, что это будет достаточно продолжительный по времени контакт, с очень широкой повесткой дня», — добавил Песков.

Песков также пояснил, что главы государств обменяются мнениями по международным делам в свете напряженной обстановки. «Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином», - подчеркнул пресс-секретарь.

Переговоры состоятся в онлайн-формате в среду, 15 декабря. Как ранее сообщал Песков, на предстоящий встрече лидеры подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2021 г. и обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.

Предыдущая встреча Путина и Си прошла в видеоформате 28 июня. Она была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных