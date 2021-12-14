Песков назвал основные темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков также пояснил, что главы государств обменяются мнениями по международным делам в свете напряженной обстановки. «Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином», - подчеркнул пресс-секретарь.