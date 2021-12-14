Песков назвал основные темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят на предстоящей встрече международную проблематику, включая агрессивную риторику НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что повестка переговоров довольно обширна, а сама встреча имеет важное значение для двусторонних отношений обеих стран.
«Завтра состоится российско-китайский саммит. Это будет видеоконференция президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, чрезвычайно важные переговоры. Также ожидаем, что это будет достаточно продолжительный по времени контакт, с очень широкой повесткой дня», — добавил Песков.
Песков также пояснил, что главы государств обменяются мнениями по международным делам в свете напряженной обстановки. «Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином», - подчеркнул пресс-секретарь.
Переговоры состоятся в онлайн-формате в среду, 15 декабря. Как ранее сообщал Песков, на предстоящий встрече лидеры подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2021 г. и обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.
Предыдущая встреча Путина и Си прошла в видеоформате 28 июня. Она была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.