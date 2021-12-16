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В России предложили установить для мэров единый срок полномочий в пять лет

Ведомости

Депутат Госдумы Андрей Клишас и сенатор Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о местном самоуправлении, в котором, в частности, предлагается установить единый срок полномочий для мэров в пять лет. Такой документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно документу, «для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет». Также предлагается разрешить губернаторам увольнять мэров, если те «систематически не достигали показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления». Глава региона сможет выносить предупреждение или объявлять выговор мэру города. Если в течение месяца после вынесения предупреждения или выговора мэр не примет меры, чтобы устранить нарушения, губернатор вправе отрешить его от должности.

По словам Клишаса, законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления и подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти, пишут «РИА Новости». Клишас подчеркнул, что при этом принцип формирования органов местного самоуправления останется неизменным – народные выборы депутатов.

Вчера Совет Федерации одобрил законопроект об организации публичной власти в регионах России, в котором установлен срок пребывания глав регионов на этом посту и отменено ограничение на пребывание в должности двумя сроками.

Ранее по теме: Совфед одобрил законопроект об организации региональной власти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных