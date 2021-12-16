В России предложили установить для мэров единый срок полномочий в пять лет
Депутат Госдумы Андрей Клишас и сенатор Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о местном самоуправлении, в котором, в частности, предлагается установить единый срок полномочий для мэров в пять лет. Такой документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Согласно документу, «для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет». Также предлагается разрешить губернаторам увольнять мэров, если те «систематически не достигали показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления». Глава региона сможет выносить предупреждение или объявлять выговор мэру города. Если в течение месяца после вынесения предупреждения или выговора мэр не примет меры, чтобы устранить нарушения, губернатор вправе отрешить его от должности.
По словам Клишаса, законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления и подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти, пишут «РИА Новости». Клишас подчеркнул, что при этом принцип формирования органов местного самоуправления останется неизменным – народные выборы депутатов.
Вчера Совет Федерации одобрил законопроект об организации публичной власти в регионах России, в котором установлен срок пребывания глав регионов на этом посту и отменено ограничение на пребывание в должности двумя сроками.