В России предложили установить для мэров единый срок полномочий в пять лет

Согласно документу, «для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет». Также предлагается разрешить губернаторам увольнять мэров, если те «систематически не достигали показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления». Глава региона сможет выносить предупреждение или объявлять выговор мэру города. Если в течение месяца после вынесения предупреждения или выговора мэр не примет меры, чтобы устранить нарушения, губернатор вправе отрешить его от должности.