Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов

По словам президента России Владимира Путина, он также был одним из организаторов взрывов в московском метро. При этом глава государства отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда и там может произойти все что угодно».