Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал решение министра иностранных дел страны Анналены Бербок о высылке двух российских дипломатов после решения суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, сообщает «РИА Новости». Накануне суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хангошвили.
«Приговор, который мы услышали по убийству в Тиргартене, является четким указанием на то, что случилось нечто плохое. Поэтому абсолютно верно, что министр иностранных дел отреагировала четким ответом», — заявил он журналистам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе.
15 декабря Германия решила выслать двух российских дипломатов под предлогом причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Берлинский суд признал виновным в убийстве россиянина Вадима Соколова.
Хангошвили был командиром одного из подразделений сепаратистов, которые воевали против федеральных войск во время Второй чеченской войны. Боевик пережил вооруженное нападение в мае 2015 г. в центре Тбилиси, после чего он вместе с семьей покинул Грузию ради политического убежища в Германии.
По версии следствия, Соколов застрелил Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019-го, после чего попытался скрыться, но был задержан. Издание Spiegel сообщало, что настоящее имя нападавшего — Вадим Красиков. Он якобы прибыл в Евросоюз по поддельным документам.
По словам президента России Владимира Путина, он также был одним из организаторов взрывов в московском метро. При этом глава государства отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда и там может произойти все что угодно».