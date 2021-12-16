В Белоруссии допустили обращение за новым кредитом к России из-за санкций

О том, что белорусские власти обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств ЕФСР, в сентябре писал РБК. По данным источников издания, этот вопрос стал одной из тем переговоров с Россией. В ЕФСР подтвердили РБК, что фонд проводит предварительные консультации с Белоруссией, но говорить о сумме кредита и сроках пока преждевременно.