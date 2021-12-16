В Белоруссии допустили обращение за новым кредитом к России из-за санкций
Белоруссия прорабатывает привлечение кредита на $3,5 млрд от России через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил первый вице-премьер республики Николай Снопков, его слова передает агентство «Белта».
«Общая сумма запрашиваемых средств — $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга», — сказал Снопков. Санкции США против белорусского госдолга он назвал чувствительными. «Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям», — отметил первый вице-премьер.
По словам вице-премьера, в 2022 г. Белоруссии предстоит погасить $3,3 млрд, а в 2023 г. — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.
О том, что белорусские власти обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств ЕФСР, в сентябре писал РБК. По данным источников издания, этот вопрос стал одной из тем переговоров с Россией. В ЕФСР подтвердили РБК, что фонд проводит предварительные консультации с Белоруссией, но говорить о сумме кредита и сроках пока преждевременно.
14 сентября 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Белоруссия получила деньги в два этапа. О получении первого транша в $1 млрд по линии ЕФСР Минфин страны сообщил 30 декабря 2020 г. Еще $500 млн Белоруссия получила 2 июня 2021 г.