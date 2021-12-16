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В Белоруссии допустили обращение за новым кредитом к России из-за санкций

Ведомости

Белоруссия прорабатывает привлечение кредита на $3,5 млрд от России через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил первый вице-премьер республики Николай Снопков, его слова передает агентство «Белта».

«Общая сумма запрашиваемых средств — $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга», — сказал Снопков. Санкции США против белорусского госдолга он назвал чувствительными. «Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям», — отметил первый вице-премьер.

По словам вице-премьера, в 2022 г. Белоруссии предстоит погасить $3,3 млрд, а в 2023 г. — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.

О том, что белорусские власти обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств ЕФСР, в сентябре писал РБК. По данным источников издания, этот вопрос стал одной из тем переговоров с Россией. В ЕФСР подтвердили РБК, что фонд проводит предварительные консультации с Белоруссией, но говорить о сумме кредита и сроках пока преждевременно.

14 сентября 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Белоруссия получила деньги в два этапа. О получении первого транша в $1 млрд по линии ЕФСР Минфин страны сообщил 30 декабря 2020 г. Еще $500 млн Белоруссия получила 2 июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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