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В Кремле допустили еще одни переговоры Путина и Байдена до конца года

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести еще одни переговоры до конца 2021 г., однако пока договоренностей об этом нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Возможен [разговор лидеров до конца года], но договоренностей нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. В ходе переговоров затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. Переговоры с Байденом Путин назвал предметными и конструктивными. Стороны договорились назначить представителей, которые в скором времени начнут диалог по стратегической безопасности в Европе. Президенты говорили, что после встречи представителей нужно будет еще раз провести переговоры.

Байден накануне заявил, что собирается еще раз поговорить с Путиным. «У нас будет продолжительный разговор», — ответил на вопрос одного из корреспондентов, есть ли необходимость еще в одном российско-американском саммите, Байден, слова которого опубликованы на сайте Белого дома.

Личная встреча лидеров двух стран состоялась 16 июня этого года в Женеве. Переговоры длились более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.

Ранее по теме: Как разные страны Европы отреагировали на саммит Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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