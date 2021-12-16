В Кремле допустили еще одни переговоры Путина и Байдена до конца года
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести еще одни переговоры до конца 2021 г., однако пока договоренностей об этом нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Возможен [разговор лидеров до конца года], но договоренностей нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. В ходе переговоров затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. Переговоры с Байденом Путин назвал предметными и конструктивными. Стороны договорились назначить представителей, которые в скором времени начнут диалог по стратегической безопасности в Европе. Президенты говорили, что после встречи представителей нужно будет еще раз провести переговоры.
Байден накануне заявил, что собирается еще раз поговорить с Путиным. «У нас будет продолжительный разговор», — ответил на вопрос одного из корреспондентов, есть ли необходимость еще в одном российско-американском саммите, Байден, слова которого опубликованы на сайте Белого дома.
Личная встреча лидеров двух стран состоялась 16 июня этого года в Женеве. Переговоры длились более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.