В Кремле допустили еще одни переговоры Путина и Байдена до конца года

Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. В ходе переговоров затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. Переговоры с Байденом Путин назвал предметными и конструктивными. Стороны договорились назначить представителей, которые в скором времени начнут диалог по стратегической безопасности в Европе. Президенты говорили, что после встречи представителей нужно будет еще раз провести переговоры.