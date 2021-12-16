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Столтенберг заявил о расширении НАТО вопреки протестам России

Ведомости

Военный альянс НАТО продолжает процесс своего расширения несмотря на протесты со стороны России, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию, данное на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

Поддержка Украины со стороны НАТО не несет угрозы для России, сказал генсек альянса. При этом новая стратегическая концепция НАТО подчеркнет важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины». НАТО обеспечила поставки в страну различного военного снаряжения, в том числе системы противодействия беспилотникам и зимнюю одежду.

«Страны НАТО тренируют украинские войска и оказывают консультативную поддержку, ведут совместные учения и предоставляет военное снаряжение и технику. Поддержка альянсом Украины не несет угрозы России», — заявил Столтенберг.

1 декабря президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по нерасширению НАТО на восток. Президент заявил, что Россия в диалоге с западными странами будет стремиться к достижению соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны.

Осенью в СМИ появились сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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