Песков заявил о готовности России к переговорам с НАТО по гарантиям безопасности
Помощник президент России Юрий Ушаков заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что российская сторона готова незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ушаков дал [Салливану] разъяснения по проектам двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне <…> Что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов», — заявил Песков (цитата по ТАСС).
По его словам, замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который будет представлять Россию на переговорах, будет готов в любой момент вылететь на переговоры в любую нейтральную страну.
1 декабря президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по нерасширению НАТО на восток. Президент заявил, что Россия в диалоге с западными странами будет стремиться к достижению соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны.
Осенью в СМИ появились сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.