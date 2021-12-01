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Путин предложил начать переговоры по нерасширению НАТО на восток

Ведомости

Россия в диалоге с западными странами будет стремиться к достижению соглашений об отказе Североатлантического альянса (НАТО) от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин .

«Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача — добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России», — сказал президент на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Он добавил, что предложил начать «предметные переговоры» по этому вопросу. По его словам, речь пойдет об обеспечении «правовых, юридических гарантий», поскольку соответствующие устные обязательства западные страны выполнить отказались.

В 2017 г. Путин напомнил, что обещание НАТО не раздвигать свои границы восточнее Германии, данное Советскому Союзу, «не было зафиксировано на бумаге». Тогда президент назвал это ошибкой Михаила Горбачева. Последний в ответ заявил, что в тех условиях обсуждать подобный вопрос было «юридически невозможно». «До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили», — утверждал бывший президент СССР.

Последнее заявление Путина прозвучало на фоне ухудшения отношений между Россией и военным блоком, который подозревает Москву в подготовке военной агрессии на Украине. Накануне главы МИД стран НАТО обсудили в Риге возможность введения экономических санкций против России в случае предполагаемого конфликта с Украиной. В Кремле категорически отрицают обвинения в подготовке такого нападения. «Это нагнетание напряженности, опять же попытка представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что сообщения о предполагаемом вторжении России на Украину могут быть «камуфляжем», прикрывающим собственные планы Киева по силовому решению проблемы Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных