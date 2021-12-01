Путин предложил начать переговоры по нерасширению НАТО на восток

Последнее заявление Путина прозвучало на фоне ухудшения отношений между Россией и военным блоком, который подозревает Москву в подготовке военной агрессии на Украине. Накануне главы МИД стран НАТО обсудили в Риге возможность введения экономических санкций против России в случае предполагаемого конфликта с Украиной. В Кремле категорически отрицают обвинения в подготовке такого нападения. «Это нагнетание напряженности, опять же попытка представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что сообщения о предполагаемом вторжении России на Украину могут быть «камуфляжем», прикрывающим собственные планы Киева по силовому решению проблемы Донбасса.