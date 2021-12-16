Песков назвал ошибочными данные о присутствии российских военных в Донбассе
Размещенная на сайте Кировского суда Ростовской области информация о присутствии российских военных на территории Донбасса является ошибочной, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации», — приводит слова представителя Кремля «Интерфакс».
Как уточнило агентство, сегодня на сайте Кировского суда Ростовской области опубликовали приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в Южном военном округе в 2019 г. В документе говорилось, что продукция была предназначена «для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР». На данный момент этот текст недоступен.
Песков уточнил, что Россия постоянно поставляет в указанные самопровозглашенные республики гуманитарную помощь, в которой те остро нуждаются. О другом «речи идти не может», резюмировал он.
Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению.