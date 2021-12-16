Песков назвал ошибочными данные о присутствии российских военных в Донбассе

Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению.